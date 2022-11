Il riposo che fa bene ad Amrabat e quello di cui forse avrebbe bisogno Bonaventura: si aprono chance a centrocampo

La trasferta in Lettonia se l’è risparmiata Sofyan Amrabat, alle prese con affaticamento e qualche dolore alla schiena. Tour de force invece per Bonaventura, uno dei più talentuosi a centrocampo ma anche uno dei più avanzati d’età. Per questo l’ex milanista potrebbe beneficiare di una rotazione e partire magari dalla panchina domani a Genova: c’è infatti chi scalpita alle sue spalle, da Barak che è un po’ l’alter ego, spesso impiegato insieme, a Duncan, a corto di minutaggio.