Il rischio che insegue da vicino i giocatori della Fiorentina

Prima le notizie della positività di giocatori nella nazionale uruguaiana, poi l’ufficialità della positività al Covid di Kolarov che è stato con la nazionale serba. Il fattore rischio incombe sulla Fiorentina perché Caceres, Vlahovic e Milenkovic sono stati nelle ultime ore a contatto con tutta questa gente, tra l’altro rompendo la bolla in cui era stata inserita la squadra dopo il caso Callejon.

E’ vero che Caceres e Vlahovic sono già stati alle prese con il Coronavirus nella scorsa primavera, ma non c’è ancora certezza sul fatto che chi l’ha già avuto non possa riprenderlo. Sarà necessario tenere scrupolosamente sotto osservazione questi calciatori, sperando che tutto sia filato per il verso giusto.