Il rischio del mercato a rilento… anche sulla Coppa Italia

Sarà un gennaio bello intenso per la Fiorentina, a tutti i livelli: 4 partite di campionato ed una di Coppa Italia per la squadra, oltre al mercato che tiene impegnata la dirigenza, in attesa di trovare soluzioni soddisfacenti da regalare a Iachini. Ma se in Serie A la formazione viola ha più prove d’appello, quella del 15 gennaio contro l’Atalanta sarà invece una match senza ritorno, la rivincita della semifinale della scorsa stagione, con un sorteggio che ha offerto alla Fiorentina il fattore campo. Difficile immaginare se a quella data si sarà mosso qualcosa in entrata ma certamente Beppe Iachini rischia di dover affrontare un impegno importantissimo portandosi dietro le alcune manifestate fin qui in stagione. Salvo metamorfosi improvvise ma ad oggi francamente difficili da ipotizzare.