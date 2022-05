Il risultato di Empoli condanna il Venezia: è ufficiale la retrocessione.

Al termine di Empoli-Salernitana, finita 1-1 grazie ad un rigore parato da Vicario nei minuti finali, è arrivato il nome della prima squadra retrocessa in Serie B: si tratta del Venezia che, a causa del pareggio tra azzurri e granata, adesso è finito a 6 punti dall’ultimo posto disponibile per la salvezza. La Salernitana di Nicola, dopo l’incredibile rimonta degli ultimi due mesi, adesso è a quota 31 punti mentre i veneti stazionano in fondo alla classifica a quota 25: una retrocessione avvenuto sul divano.

Tutto questo però potrebbe influire anche sulla classifica della Fiorentina. Il Venezia di Soncin infatti stasera alle 20.45 sarà comunque impegnato nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma di José Mourinho, che come sappiamo compete con la squadra di Vincenzo Italiano per un posto in Europa. Tenendo conto che i veneti fino ad ora hanno collezionato finora 6 vittorie, 7 pareggi e 23 sconfitte nelle 36 giornate di campionato giocate, resta difficilmente ipotizzabile che stasera possano fare un favore ai viola.