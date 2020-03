Il ritiro estivo della Fiorentina? Un complicato gioco ad incastri. L’appuntamento con luglio saltato a piè pari

Il ritiro estivo non è certo la prima cosa a cui sta pensando in questo momento la Fiorentina, anche perché prima c’è da capire come evolverà questa situazione di incertezza. Però è anche giusto che il club cominci a preoccuparsi di programmare alcune scadenze come questa.

Il club viola ha aperto un canale con Moena e la Val di Fassa, in vista dell’appuntamento con le montagne in questo 2020. Per svolgerlo regolarmente sarà necessario portare a termine un complicato gioco di incastri. Quel che è certo è che si sa già che non verrà rispettata la tradizione: non ci sarà alcun ritiro nei primi 15-20 giorni di luglio.