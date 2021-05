Il ritorno dell’allenatore ombra della Fiorentina

Contro il Cagliari, l’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, non è potuto scendere in campo, nemmeno a partita in corso. Colpa delle tante pedate prese durante la partita con la Lazio.

Però la sua presenza è stata ugualmente importante. Ha seguito la partita stando sempre in piedi a dare indicazione ai compagni ad applaudire coloro i quali uscivano dal campo. In particolare si è intrattenuto con Dragowski che si è infortunato nel corso del primo tempo del match della Sardegna Arena.

Un Ribery fortemente dentro il gruppo viola, una sorta di allenatore ombra che avevamo già visto anche in altre circostanze. Stavolta però non è dovuto intervenire per bloccare Iachini così come avvenuto nei minuti finali con la Lazio di due sabati fa.