Il ritorno di Gattuso in Serie A? Potrebbe arrivare a sorpresa con una neopromossa

Delle ore scorse la notizia dell’addio di Fabio Pecchia alla Cremonese: per il sostituto c’è tempo ma tra i nomi che si fanno c’è anche quello piuttosto clamoroso di Rino Gattuso. A rilanciarlo è Tmw, che ipotizza uno scenario con il ds Braida che l’ex quasi tecnico viola ha avuto da giocatore al Milan. Per Gattuso si tratterebbe del ritorno in panchina in Italia dopo l’avventura a Napoli chiusa nel maggio 2021 e il mese scarso di contratto con la Fiorentina, con cui l’esperienza si era chiusa malamente per divergenze con il club viola.