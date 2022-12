Il ritorno di Gonzalez: Il piano per recuperare fiducia e posto in squadra

E’ solo una questione di ore. Domani l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez. sarà di ritorno dall’Argentina, dove è stato in questi ultimi giorni per l’ultima fase del recupero dal suo infortunio.

Così Vincenzo Italiano potrà finalmente riabbracciare questo giocatore che è mancato tanto alla squadra nella prima parte di stagione e che potrebbe invece essere l’arma in più alla ripresa del campionato.

Gonzalez si metterà a disposizione del tecnico e proseguirà il piano per recuperare la fiducia dell’ambiente e il posto in squadra a pieno regime a partire da gennaio e dalla sfida col Monza che darà il via al 2023.