Il ritorno di Kouame: L’attaccante ha richieste da altri club. Le alte pretese economiche della Fiorentina

L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, domani rientrerà a Firenze. Assieme alla nazionale della Costa d’Avorio, il giocatore ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo; un’avventura questa che si è conclusa con l’eliminazione ai quarti di finale, ad opera della Spagna.

Ci sarà però ancora da attendere qualche giorno prima di vederlo svolgere il suo primo allenamento agli ordini di Italiano.

Di sicuro, la sua posizione all’interno del gruppo verrà analizzata con i dirigenti viola; Kouame infatti è uno di quei giocatori che hanno richieste da parte di altri club, come Cagliari, Torino e Anderlecht. La Fiorentina però non sembra essere intenzionata a fare sconti rispetto ai 15 milioni di euro già richiesti per lui.