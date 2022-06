Il ritorno di Veretout è possibile, ma il giocatore prende tempo e… continua a volere la Champions

Nei giorni scorsi è emersa l’ipotesi di un ritorno di Jordan Veretout alla Fiorentina. Un tema che ha diviso i tifosi viola, tra chi lo vedrebbe come un rinforzo a centrocampo e chi non dimentica il suo atteggiamento nei mesi precedenti l’addio. Sulla questione si è espresso Il Romanista, sostenendo che la possibilità di un ritorno del francese resta in piedi.

Tuttavia, Veretout starebbe prendendo tempo in attesa della chiamata di una squadra che lotti per palcoscenici più importanti. In altre parole, una squadra non tanto che ambisca a vincere la Champions ma che quantomeno la giochi come potrebbe essere il Marsiglia.