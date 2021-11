Il River Plate fa il prezzo per Julian Alvarez. La Fiorentina attende ma ha le sue carte per arrivare all’attaccante argentino

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante per gennaio. La situazione con Vlahovic si fa sempre più complicata e la società viola vuole provare a tutelarsi con un nuovo innesto per l’attacco nel mercato invernale. Tra i nomi tenuti d’occhio dalla società gigliata c’è il classe 2000 del River Plate Julian Alverez, ma la Fiorentina ancora non avrebbe sferrato l’attacco. Per lui gli argentini avrebbero chiesto 20 milioni di euro, cioè la cifra della clausola rescissoria che, con le tasse e altre spese arriverebbe a 25 milioni.

Le squadre sul giocatore sono tante ma la Fiorentina ha le sue carte da giocare: in primis Nicolas Burdisso, dirigente viola esperto di mercato sudamericano. La trattativa poi potrebbe essere portata avanti con una formula simile a quella che portò a Firenze ormai un anno fa, proprio dal River Plate, Martinez Quarta: metà del costo pagato subito e l’altra metà attraverso bonus. Nuovi contatti tra le parti durante la sosta. A riportarlo è calciomercato.com