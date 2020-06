Il sabato della Fiorentina: tra allenamenti personalizzati e “partitella” al Franchi

Si è conclusa l’ennesima giornata di allenamenti della Fiorentina in vista della ripresa del campionato. A solo 14 giorni dalla ripresa del campionato, la squadra viola continua il programma di preparazione per arrivare al meglio all’appuntamento contro il Brescia. Secondo quanto riportato poco fa da Radio Bruno, la squadra viola anche oggi, come la settimana scorsa, si è spostata dal centro sportivo per svolgere la sessione di allenamento all’interno dello Stadio Artemio Franchi.

I viola, sotto gli occhi attenti di mister Beppe Iachini, ha svolto anche una partitella per riprendere sensibilità con il campo: sono quasi più di 3 mesi che la squadra viola non gioca una partita e l’intenzione è quella di arrivare alla ripresa senza farsi trovare impreparati. La notizia del giorno è che in sei quest’oggi non sono scesi sul prato del Franchi, restando all’interno del centro sportivo per svolgere allenamenti personalizzati. Oltre all’ormai lungo degente Caceres, ultimo ad esser stato colpito dalla pandemia, quest’oggi anche Ribery, Kouame, Milenkovic, Igor e Duncan hanno svolto sedute personalizzate lontano dal resto del gruppo.

Come precisato dalla società viola, non si tratterebbe di alcun acciacco o problema fisico, ma di una precedente tabella di allenamenti preventivata dallo staff tecnico.