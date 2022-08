Il saluto di Commisso alla Primavera della Fiorentina. Aquilani: “Felice di rivederti!” – FOTO

Tornato a Firenze nei giorni scorsi, Rocco Commisso non ha mancato di far sentire la propria vicinanza a tutte le squadre viola. Oggi è stata la volta della Primavera, con il presidente della Fiorentina che si è recato al campo di allenamento per salutare tutti i ragazzi e mister Alberto Aquilani.

Proprio Aquilani ha postato sui social una foto che lo vede stringere la mano a Commisso, con sotto una descrizione breve quanto significativa: “Felice di rivederti!”.