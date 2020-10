Il saluto di Cristoforo: “Ringrazio la Fiorentina per avermi fatto sentire a casa. Porterò tutti nel cuore per sempre”

L’ex centrocampista della Fiorentina Sebastian Cristoforo, appena passato al Girona, ha scritto su Instagram un bel messaggi di ringraziamento alla società viola: “Oggi tocca a me dire addio al club che mi ha aperto le porte in tutti questi anni, che mi ha aiutato a crescere e a farmi sentire sempre a casa. Voglio ringraziare il gruppo umano con cui ho lavorato, i miei compagni di squadra e i dirigenti. Porterò questi ricordi e queste persone nel mio cuore per sempre”.

