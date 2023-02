Il SAOT vede quello che nessun occhio umano avrebbe mai visto e toglie (giustamente) il gol all’Empoli. La rete tolta a Barak: Ci pensa il guardalinee, il Var conferma

Due gol annullati. Sono questi i due episodi salienti dal punto di vista arbitrale accaduti in Fiorentina-Empoli. In questo senso, ad aiutare l’arbitro Alessandro Prontera, ci ha pensato la tecnologia.

La prima rete non convalidata è dell’Empoli; Cambiaghi crossa per Caputo e l’attaccante azzurro mette dentro. Il guardalinee e l’arbitro vanno verso il centro, ma il Var, Fourneau, controlla e pizzica Caputo appena oltre la linea del pallone grazie al SAOT. Giusto dunque annullare quello che sarebbe stato il 2-0 per gli ospiti.

Sempre nel primo tempo, nelle fasi finali, c’è la testa di Jovic e Gonzalez, in fuorigioco, che influisce nell’azione. Il pallone arriva poi a Barak che mette dentro. L’assistente numero due, Luigi Rossi segnala il fuorigioco, il Var conferma quanto visto in diretta dal guardalinee.