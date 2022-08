Il Sassuolo chiude per un rinforzo offensivo e lascia la strada libera alla Fiorentina per Bajrami

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Sassuolo avrebbe chiuso la trattativa con il Lorient per l’ingaggio di Armand Laurienté. L’ala francese arriverà in Italia nelle prossime ore per le visite mediche, prima di diventare ufficialmente un giocatore neroverde. La chiusura dell’affare è la conferma che la Fiorentina è rimasta la sola pretendente per Nedim Bajrami, che il club emiliano seguiva per il post Raspadori.

Con tutta probabilità, l’interesse del Sassuolo per il trequartista dell’Empoli andrà scemando dopo l’arrivo di Laurienté, con la Fiorentina che tenterà l’assalto finale per l’albanese nelle prossime ore. Indisturbata.