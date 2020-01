Il Sassuolo ci prova con Sottil: Una contropartita per sbloccare la situazione Duncan

Nel giorno dell’ufficializzazione del rinnovo del contratto fino al 2024 (con opzione per l’anno successivo) di Riccardo Sottil con la Fiorentina ecco che emergono voci di mercato riguardanti il giovane attaccante viola. Il suo nome è stato fatto dal Sassuolo durante le trattative per portare Alfred Duncan a Firenze. I neroverdi, si legge su la Gazzetta di Modena, lo vorrebbero come parziale contropartita per il centrocampista. Il Sassuolo potrebbe accettare il prestito (magari di 18 mesi) ma vuole anche un bel gruzzolo di milioni (si continua a parlare di 18) per cedere il ghanese. Trattativa complicata dunque.