Il Sassuolo continua a sparare alto per Berardi e la Fiorentina si tutela. E ha già un accordo di massima con l’alternativa francese

In vista del mercato di gennaio, della Fiorentina, ma non solo, il più gettonato è sempre Domenico Berardi, l’emblema del Sassuolo.

La scorsa estate, il club viola si era mossa per lui. Ora anche il direttore generale gigliato, Joe Barone, si è scomodato per accelerare i termini di una trattativa che appare complicata.

Tant’è vero che, ritorna sull’argomento stamani La Gazzetta dello Sport, il club di Commisso per il ruolo di ala destra si sta cautelando anche con la pista che porta a Jonathan Ikoné del Lilla.

Il calabrese ha quattro anni in più rispetto al collega d’Oltralpe, è protagonista consumato in A, mentre l’altro avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi nella nuova realtà. In compenso il Sassuolo continua a chiedere intorno ai 30 milioni di euro per la sua stella, mentre il prezzo del francese è sceso a 18 milioni.

Con l’entourage di Ikoné, si legge ancora sulla ‘rosea’, c’è già un accordo di massima.