Il Sassuolo continua a volare: superata la Roma. Il Genoa rimane dietro alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il lunch match domenicale della 35esima giornata di Serie A ha visto affrontarsi Genoa a Sassuolo. In quel di Marassi, la squadra di De Zerbi si è imposta per 2-1. A sbloccare la partita è Raspadori, che al 14′ riceve da Traoré e batte Perin da pochi passi. I rossoblù troverebbero il gol del pareggio attorno alla mezz’ora con Zajc, ma Mariani annulla tra le polemiche per un fallo ad inizio azione con l’aiuto del Var. Al 53′ il Genoa sfiora nuovamente il gol, ma la traversa salva Consigli. Così, al 66′, il Sassuolo raddoppia con Berardi: retropassaggio folle di Masiello, ne approfitta il capitano degli emiliani che trafigge Perin. A 5′ dalla fine la squadra di Ballardini la riapre con un bel gol di Zappacosta, ma l’assalto finale è inutile. In classifica il Sassuolo supera momentaneamente la Roma in classifica e vola al settimo posto che vale un posto in Conference League, mentre il Genoa resta a 36 punti dietro alla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 85, Napoli 70, Milan, Atalanta, Juventus 69, Lazio* 64, Sassuolo 56, Roma 55, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese, Bologna 40, Fiorentina 38, Genoa 36, Torino, Spezia 34, Cagliari 32, Benevento 31,Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)