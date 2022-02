Il Sassuolo dà fastidio anche alla Fiorentina Primavera e la scavalca ma con una gara in più. Risultati e classifica Primavera 1

Un sabato maledetto in zona Sassuolo per la Fiorentina, che ha perso sia con la prima squadra che con la Primavera: in questo caso per 3-0, anche qui in 10 contro 11. I neroverdi hanno operato per altro un momentaneo sorpasso, anche se con una gara in più mentre la squadra di Aquilani prosegue il suo campionato altalenante ma sempre con vista sui play-off.

Pescara-Napoli

Juventus-Inter 0-3

Sassuolo-Fiorentina 3-0

Empoli-Torino 1-1

Verona-Roma 3-0

Bologna-Sampdoria

Milan-Atalanta

Genoa-Lecce

Cagliari-Spal domani

La nuova Classifica del Primavera 1:

Roma 45, Sampdoria*, Inter, Cagliari** 35, Juventus 34, Sassuolo 33, Fiorentina* 31, Atalanta*, Torino, Milan* 30, Genoa** 28, Verona 27, Napoli** 25, Empoli 24, Bologna* 22, Lecce* 18, Spal* 17, Pescara* 8.