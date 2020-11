Il Sassuolo di De Zerbi arresta la corsa, ma è a -1 dalla vetta Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il Sassuolo xxxx contro l’Udinese di Mister Gotti. Una partita molto intensa specialmente a livello comportamentale con quattro ammoniti in quarantacinque minuti. Nel primo tempo il Sassuolo si è avvicinato dalle parti della formazione bianconera con tre tiri in porta. Il secondo tempo, a parte quale sussulto, ha regalato pochissime emozioni. Sul finale la partite si accende con un rigore reclamato dall’Udinese all’80’ ma non concesso dal direttore di gara.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 16, Sassuolo 15, Juventus, Atalanta 12, Napoli, Roma, Inter, Verona 11, Lazio, Sampdoria 10, Cagliari, Fiorentina 7, Benevento, Bologna 6, Spezia, Genoa 5,Udinese 4 Parma 3, Torino, Crotone 1.