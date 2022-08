Il Sassuolo perde Berardi per infortunio e spreca la chance di battere i campioni d’Italia Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Con Sassuolo-Milan è iniziato ufficialmente il quarto turno di Serie A. Al ‘Mapei Stadium’ è da pochi minuti terminato l’anticipo del martedì pomeriggio tra le due formazioni allenate da Dionisi e Pioli. L’incontro è terminato 0 – 0, a seguito di una partita che di certo non resterà negli annali del divertimento.

Nel primo tempo, i neroverdi hanno avuto la possibilità di andare in vantaggio dal dischetto, ma il numero dieci Berardi ha fallito dagli undici metri. Il portiere dei rossoneri Maignan ha infatti parato la conclusione calciata forte alla destra dell’estremo difensore del Milan.

Nella ripresa, è da segnalare l’uscita dal campo del fantasista del Sassuolo Berardi. Il giocatore, dopo uno scontro con Hernandez, è stato costretto al cambio tra le lacrime, accusando un forte dolore muscolare. Sul finale di gara, anche il Milan ha perso pezzi, costretto a rimanere in dieci dopo aver finito i cambi: Florenzi ha infatti preso la via degli spogliatoi in anticipo.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 8, Lazio 7, Torino 7, Roma 7, Atalanta 7, Napoli 7, Inter 6, Juventus 5, Fiorentina 5, Sassuolo 5, Udinese 4, Spezia 4, Salernitana 4, Empoli 2, Verona 1, Bologna 1, Sampdoria 1, Lecce 1, Cremonese 0, Monza 0.