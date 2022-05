Il Sassuolo resiste alle tentazioni del mercato. Carnevali: “Vogliamo rimanere competitivi, non venderemo facilmente”

Il Sassuolo è è ormai da anni fucina di talenti, tra i quali senza dubbio rientra anche quel Berardi che nello scorso mercato è stato molto vicino alla Fiorentina. Sulla prossima sessione e sulla gestione dei suoi giocatori migliori, ha parlato a TMW il direttore generale neroverde Giovanni Carnevali: “Ancora non sono arrivate offerte ufficiali, nè per Scamacca ne per qualcun altro. Abbiamo tanti calciatori importanti, ma il nostro desiderio è mantenere la squadra il più competitiva possibile in vista della prossima stagione. Non ci priveremo facilmente dei nostri pezzi da novanta”.