Il Sassuolo rifila un tris al Brescia e supera la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’ultima partita del weekend il Sassuolo ha battuto 3-0 il Brescia. In rete per ben due volte Caputo, e poi Boga a completare la festa. L’attaccante ex Empoli tra l’altro ha lanciato un bel messaggio, esultando con un foglietto mostrato alle telecamere con su scritto: “Andrà tutto bene. #restateacasa”

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 63, Lazio 62, Inter 54, Atalanta 48, Roma 45, Napoli 39, Milan 36, Verona, Parma 35, Bologna 34, Cagliari, Sassuolo 32, Fiorentina 30, Udinese 28, Torino 27, Sampdoria 26, Lecce, Genoa 25, SPAL 18, Brescia 16.