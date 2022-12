Il Sassuolo studia il clamoroso ritorno: Sabatino riabbraccerà mister Piovani?

Il Sassuolo sta pensando al ritorno di Daniela Sabatino. Tempo di calciomercato anche per le squadre della Serie A Femminile e in casa neroverde che, secondo quanto riportato da SassuoloNews, per l’attacco starebbe valutando l’ipotesi dell’attaccante della Fiorentina.

Sabatino è una classe ’85, capocannoniera dello scorso campionato di Serie A con 15 reti e convocata con la Nazionale azzurra a EURO 2022. La calciatrice è stata già allenata da mister Piovani (attuale tecnico del Sassuolo) a Brescia e aveva indossato proprio la maglia del Sassuolo prima di trasferirsi alla Fiorentina, dove ora ha perso il posto da titolare. La Sabatino è il sogno di mercato del club neroverde, ma l’affare non è facile. La centravanti sta valutando altre offerte e presto prenderà una decisione.