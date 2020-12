Il Sassuolo vince su Dabo e compagni volando in classifica. De Zerbi perde una pedina per la sfida con la FiorentinaGuarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il Sassuolo vince e vola nel Friday Night Match. Pronti, via e all’ottavo minuti Domenico Berardi fa gol su rigore. Le due squadre, dopo una fase di studio, si sono sfidate faccia a faccia con contrasti e poche azioni degne di nota. Al 49′ i neroverdi restano in dieci per un fallo di Haraslin su Letizia. Il rosso viene comminato al giocatore dopo un controllo al VAR e priverà De Zerbi del giocatore per la prossima sfida con la Fiorentina.

Al 58′ entra l’ex Fiorentina Dabo e nemmeno con gli altri inserimenti di Falque e Sau riesce a farsi sentire dalle parti di Consigli.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 26, Sassuolo 22, Inter 21, Juventus, Napoli 20, Roma 18, Lazio 17, Verona 16, Atalanta 14, Bologna, Cagliari 12 Sampdoria, Benevento 11, Udinese, Spezia, Parma 10, Fiorentina 9, Torino, Genoa 6, Crotone 2.