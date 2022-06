“Il secondo giocatore con più presenze nella storia della Fiorentina”: così il ‘Museo Fiorentina’ ha salutato e omaggiato Brizi

Le esequie di Giuseppe Brizi, campione d’Italia con la Fiorentina nel 1969 scomparso giovedì scorso, si sono svolte nella giornata di ieri nella sua Macerata. Una delegazione del ‘Museo Fiorentina‘ è partita alla volta della città marchigiana per rendere omaggio alla grande bandiera viola.

“Arrivato dalla Maceratese nel 1961, Giuseppe BRIZI è stato protagonista assoluto nella storia della Fiorentina, vestendo la maglia viola per 389 volte in quindici anni, fino al 1976, divenendo il secondo giocatore per numero di presenza nella società viola dietro soltanto a Giancarlo Antognoni.

Uomo dalle grandi doti morali, esempio di attaccamento alla maglia viola indossata sempre con orgoglio e senso di appartenenza, è stato un concreto, esempio da seguire per ogni giovane calciatore che ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Nella sua lunga carriera in viola ha vinto cinque trofei:

– CAMPIONE D”ITALIA 1968-69

– COPPA ITALIA 1965-66

– COPPA ITALIA 1974-75

– MITROPA CUP 1966

– COPPA DI LEGA ITALO-INGLESE 1975″.

Così l’associazione ha voluto ricordare Brizi attraverso un post su Instagram, che riportiamo qua sotto: