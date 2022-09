Il secondo ritorno a casa di Cioffi, ma la Fiorentina deve dimenticare l’ultimo precedente

Oggi ci sarà il ritorno a Firenze di Gabriele Cioffi, il tecnico che lo scorso 27 aprile, come tanti ricorderanno. sulla panchina dell’Udinese annichilì la Fiorentina al ‘Franchi’ con un netto 4-0, facendo vacillare le certezze di una squadra che stava cercando di strappare la qualificazione europea con le unghie e con i denti. E anche stavolta, da allenatore del Verona, il tecnico proverà l’emozione di tornare a casa, visto che a Firenze c’è nato e cresciuto prima di girare l’Italia e l’Europa a caccia dell’occasione giusta. La Nazione rammenta come l’allenatore dei gialloblù, nato in piazza Beccaria, ma che non si è mai vestito di viola.

La sua squadra, dopo un mercato sottotono e le partenze di varie pedine, sta iniziando ora ad assimilare le sue idee di gioco. La Fiorentina dovrà cercare di fare la sua partita puntando anche sull’inesperienza di alcuni elementi nelle fila degli avversari per tornare alla vittoria e provare a rivendicare quel 4-0 inflitto alcuni mesi da Cioffi.