Il Senato ha approvato l’emendamento sblocca stadi: adesso…

Dopo le parole di Matteo Renzi (LEGGI QUI), l’aula del Senato ha votato il decreto semplificazioni, al cui interno si trova anche la norma che riguarda lo sblocca-stadi.

Buone notizie per la Fiorentina, visto che l’emendamento – presentato da Italia Viva e PD con il senatore Renzi come primo firmatario – è stato approvato dal Senato. Adesso si torna alla Camera per il voto finale, che di fatto sarà una ratifica e non c’è alcun pericolo che non possa passare. Il club viola può così sorridere, visto che adesso la strada per il restyling del Franchi è nettamente più percorribile.