“Il silenzio della Fiorentina sulla SuperLega? Speriamo solo che non nasconda l’inconfessabile speranza di riuscire a partecipare al banchetto. A Firenze stare dalla parte dei potenti non è mai piaciuto”

Juventus, Inter e Milan hanno calato la maschera sul progetto SuperLega. La Fiorentina però ufficialmente non ha preso ancora posizione. Su Fiorentinanews.com abbiamo ripubblicato le parole dette a suo tempo da Commisso. Difficile, ma non è detto che nel frattempo non possa anche aver cambiato idea anche perché erano state pronunciate esattamente un anno fa.

Intanto sul Corriere Fiorentino si legge in un commento a firma Ernesto Poesio che “spiegare i rapporti (e gli eventuali accordi) con Agnelli e soci diventa quindi doveroso” per Commisso ovviamente.

E ancora: “Vogliamo allora sperare che il ‘silenzio stampa’ sia solo un eccesso di zelo da parte dell’ufficio comunicazione e che non nasconda l’inconfessabile e ingenua speranza di riuscire a partecipare in qualche modo alle briciole del banchetto. In veste di Fiorentina, e chissà, magari in futuro con l’azienda tv del patron (i diritti della SuperLega in Usa faranno gola). Legittimo magari, basta saperlo. Perché da queste parti stare dalle parte dei potenti non è mai piaciuto granché”.