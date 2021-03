Il silenzio della Fiorentina

Terminata la partita contro l’Udinese, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè si era detto “incazzatissimo” per quanto avvenuto in campo e per la partita persa contro i friulani. Il presidente Rocco Commisso invece le sue ultime dichiarazioni pubbliche le aveva rilasciate dopo la vittoria interna contro lo Spezia quindi due gare fa. Il suo discorso se l’era tenuto per la squadra che era stata ‘catechizzata’ alla vigilia del match contro la Roma.

Ma dopo la sconfitta di ieri sera la linea comune è stata un’altra: silenzio. In pratica per la Fiorentina ha parlato il solo Prandelli. Tutti gli altri, dalla dirigenza ai giocatori, sono rimasti in silenzio, in attesa di giornate e di momenti migliori.

Del resto le parole, le chiacchiere, in questo momento servono a poco. Servono fatti e soprattutto punti.