Il silenzio prolungato del Presidente

Rocco Commisso dopo la sconfitta contro il Sassuolo aveva deciso di portare la squadra in ritiro e mantenere il silenzio stampa. Il Presidente viola ha giustamente deciso di continuare su questa linea fino a domenica, quando al Franchi arriverà la Juventus. Come scrive Calciomercato.com, dopo un periodo così difficile, i tre punti arrivati ieri sembrano un vero e proprio salvagente per la proprietà americana, che sa benissimo di non poter sbagliare ancora in vista del futuro. Dopo due stagioni vissute sempre a ridosso della zona salvezza, la prossima estate sarà determinante per il rilancio della Fiorentina e per dimostrare le reali intenzioni della gestione sportiva.