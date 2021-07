MOENA – Arriva un monito simpatico ma anche molto esplicativo da parte del tecnico Vincenzo Italiano all’attaccante Dusan Vlahovic nel corso del riscaldamento in corso in questi minuti.

“Stai sveglio che ci sono i meteoriti e ti pigliano in testa” è la battuta rivolta dall’allenatore al suo centravanti, che pretende la massima concentrazione da parte sua sia in allenamento che in partita.