Il siparietto tra Adani e Ventola: “Vlahovic può giocare in una big?”. La risposta: “In tutte le grandi d’Europa. Dopo Haaland, c’è il serbo”

Oltre ai pareri di Vieri (LEGGI QUI) e Cassano (LEGGI QUI), durante la Bobo TV su Twitch anche Daniele Adani ha parlato dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, al centro delle sirene di mercato.

Questo il pensiero dell’ex difensore viola e oggi opinionista: “Vlahovic mi sta stupendo. Il primo gol col Milan è un capolavoro di precisione tecnica. Io sono mi metto nei panni dei grandi allenatori delle grandi big d’Europa – dice l’ex difensore – e mi chiedo: può giocare in una big?”.

A rispondergli è Nicola Ventola, che non ha alcun dubbio sul serbo: “Secondo me può andare a giocare in tutte le big d’Europa. Dopo Haaland, c’è Vlahovic“.