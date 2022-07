Il Siviglia ha pronto il colpaccio Isco, andalusi pronti a lasciare la presa su Luis Alberto?

Secondo quanto riportato da Relevo, sarebbe tutto fatto per il passaggio al Siviglia di Isco, svincolatosi dal Real Madrid alla fine di giugno. Il trequartista spagnolo è pronto a ricominciare dal club andaluso dopo una stagione deludente in maglia blanca. Del giocatore si era parlato anche in ottica Fiorentina, voci che però, non hanno mai trovato veri riscontri sul mercato.

I destini di Isco e della società viola potrebbero essere ugualmente incrociarsi in altro modo. Il passaggio al Siviglia del giocatore, infatti, escluderebbe quello di Luis Alberto, altro giocatore che era entrato fortemente in ottica biancorossa. Sul centrocampista della Lazio, sembra esserci proprio la Fiorentina, che adesso ha una pretendente in meno da affrontare per l’ex Liverpool.