Il Siviglia intanto annuncia l’accordo con Isco. Per Luis Alberto ora può riaprirsi l’ipotesi Fiorentina?

Tramite un tweet il Siviglia ha annunciato il principio d’accordo con il centrocampista Isco, il quale si era svincolato da poco dal Real Madrid ed era stato accostato fino a pochi mesi fa anche alla Fiorentina.

Difficile a questo punto che possa approdare nel club spagnolo anche il fantasista della Lazio Luis Alberto, il quale non ha intenzione di restare nella Capitale ma brama da tanto tempo di tornare nella città andalusa.

Va ricordato che il giocatore della Lazio è stato nelle scorse settimane in orbita mercato della Fiorentina, che è tutt’ora alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Chissà che questo annuncio del Siviglia non possa riaprire una possibilità per l’arrivo dello spagnolo alla corte del tecnico Vincenzo Italiano.

Qua di seguito trovare il tweet della società iberica: