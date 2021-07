Il Siviglia si aggiunge alle pretendenti per Vlahovic ma per Monchi la richiesta della Fiorentina è fuori mercato

Non c’è solo il Borussia Dortmund fuori Italia a guardare Dusan Vlahovic, anche in Spagna la stagione dell’attaccante viola non è passata inosservata. A Siviglia in particolare c’è un suo grande estimatore come il ds sevillista Monchi, ex Roma, specialista nel pescare giovani forti o calciatori da rilanciare: il bomber della Fiorentina farebbe parte naturalmente della prima categoria. Ad ora però in Andalusia sono pessimisti relativamente alle chance di raggiungere il gioiello viola, che Commisso non vuole cedere e per il quale la valutazione resta molto alta. Un nome comunque che Monchi si è segnato in agenda, assicurano in terra iberica.