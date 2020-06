Il sogno di Commisso: portare la Fiorentina nella TOP 20 Mondiale. L’entusiasmo e le condizioni anche un anno dopo

L’ambizione di Rocco Commisso è sempre la stessa: portare la Fiorentina in alto, il più vicino possibile al vertice mondiale. Nella testa del patron c’è la TOP 20 Mondiale a livello di club, l’entusiasmo e l’energia sono gli stessi anche un anno dopo il suo arrivo e di acqua sotto ai ponti ne è passata eccome, anche più di quanta si sarebbe aspettato il presidente. Tra cambi forzati in panchina, risultati altalenanti, le battaglie per centro sportivo e stadio, il mercato di gennaio e poi la pandemia del Covid. Quel che resta negli occhi dopo la giornata di ieri è la forza con cui Commisso vuole continuare a spingere la Fiorentina, una propulsione appena partita e che non si arresterà di fronte ai primi ostacoli, come poteva sembrare fino a qualche settimana fa. Certo, restano le condizioni, anzi la condizione regina: la realizzazione del nuovo stadio. Solo così la società viola potrà innalzare il fatturato e arrivare a lottare con club ad oggi fuori portata.

Per farsi un’idea, ad oggi la Top 20 della classifica Uefa per club è chiusa dal Benfica, presenza fissa in Champions League, e ci sono 3 italiane: Juventus, Napoli e Roma. Parliamo qui di graduatoria legata ai risultati, che spesso però sono frutto proprio del fatturato. Ed è da quelle parti che Commisso vuole portare la Fiorentina.