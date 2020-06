Il sogno di mercato sotto lo sguardo della Fiorentina

La Fiorentina tornerà in campo questa sera dopo la pausa forzata per l’emergenza Coronavirus e il primo avversario è il Brescia, ultimo in classifica e quasi sicuro della retrocessione in Serie B. Tra le fila dei lombardi, però, c’è un calciatore davvero speciale che piace, e non poco alla Viola: si tratta di Sandro Tonali, che ha recuperato dal problema fisico dei giorni scorsi e scenderà regolarmente in campo. Per i dirigenti gigliati sara l’occasione per vederlo dal vivo e, perché no, parlare anche con la dirigenza del Brescia prima o dopo partita. Il centrocampista classe 2000 è il sogno di Rocco Commisso, che sogna di affiancarlo a Castrovilli e Amrabat in una mediana da sogno. Un’occasione – dicevamo – anche per i tifosi della Fiorentina che ancora non conoscono Tonali e non sanno quali sono le sue caratteristiche. La Fiorentina eccome se le sa e farà tutto il possibile per riuscire a fare breccia nel giocatore e nel suo entourage. Sul talento del Brescia è forte l’interesse di Inter e Juventus, ma nessuno può garantirgli un posto da titolare assoluto nell’anno che porterà agli Europei. A differenza della Viola, che sarebbe pronta ad affidargli fin da subito le chiavi del centrocampo.

