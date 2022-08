Il sogno Lo Celso resta vivo per la Fiorentina, ma l’argentino ha un’altra priorità. Bajrami obiettivo sensibile, anche senza Zurkowski

Dopo l’arrivo di quattro giocatori, il mercato in entrata della Fiorentina registra un momento di stop almeno apparente.

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, leggiamo che Bajrami resta un obiettivo sensibile dei viola ma la sensazione è che i viola per arrivare al centrocampista dell’Empoli stiano pensando di imbastire una trattativa che non preveda in partenza l’inserimento di Zurkowski.

Resta vivo il sogno Lo Celso, la cui priorità però è quella di tornare a vestire la maglia del Villarreal, squadra con la quale ha disputato la seconda parte della scorsa stagione.