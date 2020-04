Il sogno Paquetà destinato a tramontare? L’idea di scambio del Milan

Per la Fiorentina il sogno che porta a Lucas Paquetà potrebbe tramontare in estate. Il centrocampista del Milan piace molto al club viola, che già nell’ultimo mercato di gennaio ha provato a portarlo in riva all’Arno. Tutto potrebbe cambiare però, perché i rossoneri potrebbero inserire il brasiliano in uno scambio di mercato. Come riportato da A Bola infatti, il Milan ha messo nel mirino Luis Florentino, talentuoso centrocampista classe ’99 di proprietà del Benfica, e per arrivarci sarebbe disposto ad inserire lo stesso Paquetà nell’affare. L’interesse della società lusitana risale a prima dell’arrivo in Italia, quando il d.s ed ex giocatore della Fiorentina Manuel Rui Costa confermò l’interesse per il centrocampista.