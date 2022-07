Il solito Benassi: gioca poco ma trova spesso la via della porta. Sicuri che sia un esubero da buttare?

Anche nell’amichevole di ieri, giocata da terzino destro, Marco Benassi ha trovato la via della rete. E lo ha fatto pure con un bel gol, da fuori area con una botta all’angolino. La Fiorentina e Vincenzo Italiano però sembrano aver già deciso il suo futuro, come già fatto lo scorso gennaio col prestito all’Empoli.

La storia di Benassi in maglia viola però parla di 91 partite e 13 gol, di un giocatore acquistato dal Torino quando là faceva il capitano. Il giocatore, ancora relativamente giovane (classe ’94), nella prima parte della scorsa stagione era stato provato come terzino destro. A seguito degli scarsi risultati, il suo impiego si era trasferito in provincia, dove però aveva trovato poco spazio.

Ora a Moena è di nuovo fuori dai piani. Insieme a Gori, Rasmussen e Kouamè fa parte di quel gruppetto di giocatori su cui Italiano non ha riposto la propria fiducia. Il contratto di Benassi, però, scade tra due anni quindi sarebbe auspicabile un’operazione in definitiva per non ritrovarselo in rosa anche per Moena 2023. Nel ruolo di mezzala, comunque, con l’infortunio di Castrovilli, un po’ di spazio potrebbe anche ritagliarselo, soprattutto per la sua innata dote di trovare sempre, almeno una volta a partita, lo specchio della porta.