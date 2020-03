Il solito Felipe Melo, fa parlare di sé anche nel salotto di casa

Ce lo ricordiamo tutti Felipe Melo, anche se ha vestito la maglia della Fiorentina solo per una stagione (2008/09). Il brasiliano fu venduto a peso d’oro (25 milioni) alla Juventus che poi non l’ha affatto rimpianto. Infatti il brasiliano è ricordato a Firenze, così come a Torino sponda bianconera, per il suo gran temperamento che spesso si spingeva al limite. Tanti cartellini gialli e soprattutto rossi hanno contraddistinto la sua carriera. Tackle da killer, e duri interventi, marchio di fabbrica di un centrocampista di “sostanza”. Così il brasiliano ha accettato la challenge di instagram che vede tanti calciatori palleggiare con la carta igienica. Felipe Melo però è andato oltre. Qui sotto il video postato dal suo profilo instagram.