Il solito Marelli: “Tomori colpisce il pallone insieme al piede di Ikoné, giusto non dare rigore. Sull’autogol, più fallo su Duncan che su Terracciano”

Il solito commento di parte, arbitrale, da parte di Luca Marelli, l’esperto di Dazn a cui è deputato il giudizio su tutte le decisioni dei fischietti di Serie A. Dopo il “giusto non rigore” su Jovic a Genova, oggi abbiamo il “giusto non rigore” su Ikoné a Milano:

“C’è un contrasto tra Tomori e Ikoné, tocca anche la gamba destra di Ikoné e secondo me è contemporaneo. Non interviene il VAR perché è una valutazione di campo. C’è molto da discutere, per quanto mi riguarda non assegnare il rigore è la scelta più corretta.

Ci sono due interventi da valutare, il primo a centrocampo tra Rebic e Duncan e l’arbitro è in posizione ideale per valutare. Poi c’è un contrasto tra portiere e Rebic, sono due giocatori che si muovono l’uno verso l’altro. Anche qui c’è margine di valutazione. Sono episodi complessi da valutare, ci possono essere valutazioni diverse. Ci sta convalidare la rete però è più evidente il contrasto su Duncan che su Terracciano“.