Il solo Biraghi in rappresentanza della Fiorentina tricolore. La strada ancora è lunga, ma i numeri viola parlano chiaro

Da quando la nuova società viola i è insediata a Firenze, l’obiettivo di rendere il settore giovanile della Fiorentina il più italiano e toscano possibile è stato chiaro fin da subito. Le percentuali lo dimostrano: 90% di tesserati italiani, di cui l’80% toscani, di cui il 36% fiorentini. I numeri ci sono, ancora la sostanza no. Perché se si guarda alle presenze con la Nazionale maggiore, l’unico nome che spesso appare è quello di Cristiano Biraghi. Anche Gaetano Castrovilli talvolta fa capolino tra i convocati di Mancini, ma nient’altro. In rampa di lancio c’è Riccardo Sottil, che potrebbe approfittare della possibile rivoluzione in casa Italia dopo la cocente eliminazione contro la Macedonia per farsi spazio.

La strada per diventare una Fiorentina azzurra però è ancora lunga. A Firenze però, almeno l’intenzione c’è. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.