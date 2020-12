Il sondaggio sulla Serie A: ecco chi sono le rivelazioni del campionato per Prandelli

Un sondaggio di Italpress ha rivelato come per gli allenatori della Serie A la favorita per lo scudetto sia l’Inter. Ben undici tecnici hanno espresso la propria preferenza per i nerazzurri, mentre Sassuolo e Milan sarebbero le rivelazioni della stagione. Zaccagni, invece, la sorpresa tra i giocatori. Ecco il quadro completo.

Le tre domande riguardavano le seguenti tematiche: 1. Squadra rivelazione del campionato 2. Calciatore rivelazione del campionato 3. Squadra vincitrice dello scudetto. Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha votato come rivelazioni della Serie A il Sassuolo e Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta che la scorsa stagione si è messo in luce con la maglia dell’Hellas Verona. L’allenatore viola non ha però risposto alla domanda sulla vincitrice del campionato.

Ecco tutti i voti:

GIAN PIERO GASPERINI (ATALANTA) 1. Milan 2. Ibrahimovic 3. Inter

FILIPPO INZAGHI (BENEVENTO) 1. Milan 2. Letizia 3. Inter

SINISA MIHAJLOVIC (BOLOGNA) 1. Milan 2. Soriano 3 NON RISPONDE

EUSEBIO DI FRANCESCO (CAGLIARI) 1. Sassuolo 2. De Paul 3. Inter

GIOVANNI STROPPA (CROTONE) 1. Milan 2. Messias 3. Milan

CESARE PRANDELLI (FIORENTINA) 1. Sassuolo 2. Pessina 3. NON RISPONDE

SIMONE INZAGHI (LAZIO) 1. Sassuolo 2. Zaccagni 3. Inter

STEFANO PIOLI (MILAN) 1. Verona 2. Zaccagni 3. Inter

RINO GATTUSO (NAPOLI) 1. Benevento 2. Scamacca 3. Inter

FABIO LIVERANI (PARMA) 1. Verona 2. De Ligt 3. Inter

CLAUDIO RANIERI (SAMPDORIA) 1. Verona 2. Mckennie 3. NON RISPONDE

ROBERTO DE ZERBI (SASSUOLO) 1. Benevento 2. Nzola 3. Inter

VINCENZO ITALIANO (SPEZIA) 1. Sassuolo 2. Bastoni 3. Juventus

MARCO GIAMPAOLO (TORINO) 1. Sassuolo 2. Singo 3. Inter

LUCA GOTTI (UDINESE) 1. Milan 2. Osimhen 3. Inter