Il sostegno della famiglia Barone: c’è anche la figlia Gabriella, infermiera ai tempi del Coronavirus FOTO

Non solo la solidarietà diretta da parte del padre Joe, ad e braccio destro di Commisso all’interno della Fiorentina, ma anche un aiuto diretto da parte della figlia Gabriella: la famiglia Barone non sta certo con le mani in mano e si sta prodigando per dare tutto il sostegno possibile al fine di far fronte all’emergenza Covid 19.

Gabriella Barone, come rivelato dallo stesso padre Joe, fa l’infermiera a New York, uno dei luoghi notoriamente più colpiti dall’emergenza sanitaria: