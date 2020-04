Il sottile filo rosso che lega la Fiorentina a Florenzi

C’è un sottile fil rouge che lega la Fiorentina ad Alessandro Florenzi ed è quello che hanno in mano Daniele Pradè ed il procuratore del talento di Vitinia, Alessandro Lucci.

Florenzi, attualmente in prestito secco al Valencia, è un giocatore della Roma ma, molto probabilmente, lascerà la capitale perché fuori dai piani di Fonseca.

Il suo ingaggio resta molto alto per le casse di diverse squadre di Serie A, ma proprio Lucci è pronto a lavorarci su. Alla Fiorentina piace e la società viola ha una carta in più da sfoderare.

L’agente romano, infatti, ha un rapporto di grande stima e rispetto con Daniele Pradè, i due si conoscono da tanto e già nella scorsa estate, infatti, hanno trattat diversi giocatori.

La World Soccer Agency, oltre ad essere la scuderia di Florenzi, è anche quella di Milan Badelj, attualmente un giocatore della Fiorentina. L’asse Pradè-Lucci è stata calda nell’estate 2019, quando si vociferava dell’arrivo di Suso in Riva d’Arno, salvo poi spegnersi per riaccendersi in Gennaio per l’affare Bertolacci. Lo stesso Montella, inoltre, è seguito da Lucci che ha avuto in viola altri giocatori come Matias Vecino, Nenad Tomovic, Luis Muriel e Juan Cuadrado.

Inoltre, Daniele Pradè conosce benissimo l’ex capitano della Roma in quanto da Roma c’è passato lui stesso.

Insomma, la strada per Florenzi può essere tracciata. Resta però da capire a quanto il giocatore voglia abbassarsi l’ingaggio, adesso fissato a tre milioni di euro a stagione.