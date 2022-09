Il sotto-rendimento di Jovic ha stupito la Fiorentina: subito delle risposte per non mettere già sotto esame la stagione

Non se l’aspettava lui ma soprattutto non se l’aspettava la Fiorentina ma la stagione e mezzo abbondante di poco calcio e molto tifo di Luka Jovic si sta facendo sentire. Come sottolinea La Nazione, il club viola si aspettava un giocatore più pronto e in grado di fare da subito la differenza e lui era partito anche bene, salvo poi spegnersi gradualmente anche con il rigore sbagliato contro la Juve.

La Fiorentina punta su di lui e lo farà anche oggi a Bologna, dove il serbo è chiamato a dare risposte e magari anche a segnare. Anche perché dopo il derby dell’Appennino ci saranno la seconda di Conference e il Verona prima della pausa: lì si potrà già tracciare già un primo mini-bilancio stagionale, scrive il quotidiano, e arrivarci ancora a digiuno di gol e vittorie metterebbe già in discussione la stagione.