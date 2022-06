Il summit con Italiano e poi il mercato: Fiorentina, serve fare in fretta

Nei prossimi giorni andrà in scena il tanto atteso incontro tra il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano e il direttore generale viola Joe Barone. Un summit fondamentale per capire le prospettive del club gigliato, atteso da una stagione – la prossima – che si prospetta impegnativa.

Per affrontare i tre impegni servirà infatti una rosa più completa, così da poter gestire senza troppi patemi i tre impegni: è necessario anche un nuovo accordo tra la società e Italiano per non iniziare la stagione con il contratto in scadenza nel 2023.

Ad oggi, non esiste un reparto già completo e – secondo il Corriere Fiorentino – serviranno almeno otto acquisti. I ruoli? Un portiere, due terzini, un centrale, un regista, una mezzala, un esterno d’attacco e una punta centrale. E la Fiorentina dovrà fare in fretta, perché a causa del Mondiale in Qatar la stagione comincerà prima di Ferragosto.